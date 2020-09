Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach, B294 - Schwerer Verkehrsunfall

Wolfach, B294 (ots)

Ein Frontalzusammenstoß hatte am späten Montagabend zwei schwer verletzte Personen und einen Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro zur Folge. Ein 51-Jähriger war gegen 21.15 Uhr auf der B 294 von Schiltach kommend in Richtung Wolfach unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Wagen einer entgegenkommenden 76-Jährigen kollidierte. Die beiden VW-Fahrer wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und zur medizinischen Behandlung in verschiedene Kliniken gebracht. Die Feuerwehr Wolfach war mit 4 Fahrzeugen und insgesamt 21 Kräften vor Ort. Die Fahrbahn wurde zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt. /jh

