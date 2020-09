Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Eine Fahrradfahrerin hat sich am Dienstagmorgen in der Straßburger Straße Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen bog eine 63-jährige VW-Fahrerin mit ihren Wagen gegen 9.25 Uhr von der Hauptstraße kommend in Höhe eines Bahnhofs nach links in die Straßburger Straße ab und nutze nach dem Abbiegen den linken Fahrstreifen. Direkt nach der Einmündung befand sich ein Zebrastreifen, den eine Zweiradlenkerin in südliche Richtung überqueren wollte. Die Autofahrerin bremste ihr Fahrzeug ab und kam noch auf dem Zebrastreifen zum Stehen. Die Seniorin stürzte mit ihrem Fahrrad auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei. Ob es zu einer Berührung der beiden Verkehrsteilnehmer kam, ist derzeit noch Teil der Ermittlungen. Die verletzte Velolenkerin wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in das Klinikum Offenburg gebracht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen.

