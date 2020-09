Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Unerlaubtes Quartier zieht Anzeige nach sich

Bühl (ots)

Um sich einen warmen Schlafplatz für die Nacht zu suchen, ist ein 30 Jahre alter Mann in der Nacht auf Dienstag gewaltsam in eine Bäckerei in der Güterstraße eingedrungen. Eine Mitarbeiterin des Geschäfts traf beim Aufschließen kurz vor 3 Uhr auf den schlafenden 30-Jährigen, der es sich im Verkaufsraum auf einer Sitzbank gemütlich gemacht hat. Zuvor hatte sich der Quartiersuchende mutmaßlich noch mit zwei Schokoriegeln und einem milchhaltigen Schlummertrunk aus der Auslage gestärkt. Beim Erwachen blickte der vorläufig Festgenommene in die Augen zweier hinzugerufener Polizeistreifen aus Bühl. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er wieder seines Weges gehen. Um eine Anzeige wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls kommt der mit über einem Promille Alkoholisierte aber nicht drum herum.

