Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Ein 34-Jähriger wurde ersten Erkenntnissen zufolge am Montagnachmittag von einem Unbekannten angegriffen und geschlagen. Der Täter attackierte sein Opfer gegen 14.30 Uhr in der Kaiserstraße mit mehreren Schlägen und Tritten. Er soll auch mit einem in der Nähe stehenden Holzstuhl in Richtung des Mannes geschlagen haben. Nachdem sich Zeugen des Vorfalls einmischten, ließ der Unbekannte offenbar von dem am Boden liegenden Geschädigten ab. Zeugenangaben zufolge soll es sich bei dem Angreifer um einen etwa 180 cm großen, dünnen, dunkelhäutigen Mann gehandelt haben. Er soll bei der Tat eine gelbe Jacke, ein Hemd und einen grauen Rucksack getragen haben. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 07222 761-0 entgegen.

/ph

