Feuerwehr Detmold

FW-DT: Kellerbrand 08.06.2020

Detmold (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Detmold gegen 15:25 Uhr zu einem gemeldeten Kellerbrand in die Heidentalstraße in Hiddesen gerufen. Bei eintreffen der ersten Kräfte wurde ein stark verrauchter Keller vorgefunden. Ein Trupp unter Atemschutz ging in den Keller vor um die Ursache für den Rauch zu finden. Nach kurzer Suche konnte ein brennender Akku eines E- Bikes als Ursache für den Rauch ausgemacht werden. Der Trupp brachte den Akku ins Freie. Im Anschluss wurde der Keller noch ausgiebig Belüftet. Verletzt wurde niemand. Neben dem hauptamtlichen Personal waren auch die Löschgruppe Hiddesen der Löschzug Mitte sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

