Feuerwehr Detmold

FW-DT: Carportbrand 24.05.2020

Detmold (ots)

Gegen 17:15 wurde die Feuerwehr Detmold zu einem brennenden Carport in die Volkwinstraße in Detmold gerufen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte das Feuer bemerkt und den Notruf gewählt und unternahm danach erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher. Bei eintreffen der ersten Kräfte hatte sich der Brand bereits auf die Lebensbaumhecke ausgebreitet. Gleich mit zwei Trupps unter Atemschutz und zwei C- Rohren konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Der Anrufer wurde vor Ort durch einen Notarzt versorgt, da der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestand. Nach eingehender Behandlung konnte dieser jedoch vor Ort bleiben. Der Einsatz war für uns nach gut 45 Minuten beendet. Neben dem hauptamtlichen Personal waren auch der Löschzug Mitte und der Rettungsdienst alarmiert.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Detmold

Pressesprecher im Einsatzdienst

Björn Hunold

Telefon: +49 (0)160 9062 1826

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-detmold.org

www.feuerwehr-detmold.org

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell