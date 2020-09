Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch in Ladengeschäft

Offenburg (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher ist am Dienstagfrüh in eine Ladengeschäft in der Hans-Martin-Schleyer-Straße eingedrungen. Der Täter gelangte vermutlich gegen 3 Uhr durch das Einschlagen einer Fensterscheibe im Erdgeschoss ins Innere des Gebäudes und nahm die Ladenkasse samt Inhalt an sich. Nach der Spurensicherung durch Kriminalbeamte haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 0781 21-2200 entgegen. Der Sachschaden am Fenster beträgt etwa 500 Euro der Diebstahlschaden mehrere Hundert Euro.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell