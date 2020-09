Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Hofweier - Einbruch, Zeugenaufruf

Hohberg, Hofweier (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Gebäude im Industriegebiet von Hofweier von Einbrechern heimgesucht. Mit dem Einschlagen einer Fensterscheibe verschafften sich die noch unbekannte und ungebetenen Besucher Zugang zum zweigeschossigen Geschäftshaus in der Franckensteinstraße. Im Anwesen selbst wurden alle Räumlichkeiten und die angrenzende Garage durchsucht. Da verschiedene Gegenstände wie ein Fernsehgerät, Staubsauger und ein Backofen entwendet wurden, gehen die Beamten des sachbearbeitenden Polizeipostens Hohberg davon, dass zum Abtransport der Gegenstände ein Fahrzeug verwendet wurde. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Samstagabend, 19 Uhr, bis Sonntagvormittag, 09.45 Uhr. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Hohberg unter der Telefonnummer: 07808/9148-0 in Verbindung zu setzen. /fh /ma

