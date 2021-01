Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein - Tödlicher Verkehrsunfall

Au am RheinAu am Rhein (ots)

Nach dem Fund eines verunfallten Pkw und eines toten Fahrzeuginsassen am Freitagmorgen, haben die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 9.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei durch einen Verkehrsteilnehmer informiert, dass sich ein Pkw neben der L 78a in einem Graben befinde. Vor Ort konnten die alarmierten Rettungskräfte, darunter auch die Besatzung eines Rettungshubschraubers, nur noch den Tod des 74-jährigen Fahrers feststellen. Wie sich herausstellte, war der Hyundai offenbar von Neuburgweier kommend in Richtung Au am Rhein unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und nach mehreren Metern abseits der Straße in die gegenüberliegende Böschung des Wassergrabens "Auergraben" prallte. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den eingeklemmten Verunfallten. Das stark beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Gegen 12:15 Uhr konnte der Verkehr auf der Landstraße nach Abschluss aller Maßnahmen wieder freigegeben werden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der Unfallermittlungen.

