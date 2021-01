Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach, Schnellingen - An Unfallstelle verstorben

Haslach, SchnellingenHaslach, Schnellingen (ots)

Ein 72 Jahre alter Autofahrer ist am Samstagmittag auf dem stark abschüssigen Silberbergweg aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen 13:15 Uhr frontal gegen eine Betonmauer eines dortigen Anwesens geprallt. Der 72-Jährige ist noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Möglicherweise ist der tragische Unfall auf eine medizinische Ursache zurückzuführen. Die Ermittlungen hierzu dauern an und werden von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg geführt. Neben Einsatzkräften des Rettungsdienstes und eines Notarztes unterstützten auch Wehrleute aus Haslach die Maßnahmen an der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

