POL-OG: Ottersweier, A 5 - Schwerer Unfall endete tödlich

OttersweierOttersweier (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern ist die Autobahnauffahrt Bühl in Richtung Süden gesperrt. Nach einer anfänglichen Vollsperrung wird der Verkehr derzeit über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden - die rechte und mittlere Fahrspur sind noch gesperrt. Das Trümmerfeld erstreckt sich über mehrere Hundert Meter. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein junger Autofahrer in Richtung Basel unterwegs, als er gegen 16:40 Uhr in Höhe Ottersweier auf dem rechten Fahrstreifen mit hoher Geschwindigkeit in das Heck eines vorausfahrenden Sattelzugs prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto bis nahezu zur C-Säule unter den Sattelzug geschoben. Der heftige Zusammenprall endete für den mutmaßlichen Unfallverursacher tödlich - er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Sattelzugs erlitt nach ersten Feststellungen keine körperlichen Verletzungen, musste aber von den Helfern des Rettungsdienstes betreut werden. Vorsorglich wurde auch ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle beordert. Aktuell sind noch Einsatzkräfte der Feuerwehr Bühl, des Technischen Hilfswerks und der Polizei vor Ort. Der Verkehr staut sich momentan auf eine Länge von etwa drei Kilometern. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im Bereich mehrerer Zehntausend Euro liegen.

