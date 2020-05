Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- 77-jähriger Niederländer nach Drogeneinfuhr in Untersuchungshaft

Emmerich (ots)

Ein 77 Jahre alter Niederländer war am Samstag (09. Mai 2020) gegen 19.10 Uhr einer Zivilstreife der Autobahnpolizei Düsseldorf nach dem Grenzübertritt auf der A 3 in Fahrtrichtung Köln aufgefallen. An der Anschlussstelle Emmerich-Ost wurde das Fahrzeug, ein Renault Kangoo, angehalten. Im Rahmen der Kontrolle wurden Betäubungsmittel in typischer Verpackung auf der Ladefläche entdeckt. Insgesamt wurden über 5 Kilogramm Amphetamin und eine geringe Menge Marihuana durch die Polizei sichergestellt. Der Verdächtige wurde festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. (as)

