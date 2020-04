Polizei Paderborn

POL-PB: Vorfahrt missachtet - Zwei Schwerverletzte und eine Leichtverletzte

Büren (ots)

(vh) Zwei Schwerverletzte, eine Leichtverletzte und erheblicher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich Freitagnachmittag in Büren ereignet hat.

Um 16:45 Uhr befuhr ein 92-jähriger Mercedesfahrer den Spielenweg und fährt in den Unteren Domentalsweg ein, ohne auf die Vorfahrt des Querverkehrs zu achten. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit einer 57-jährigen Polofahrerin, die den Unteren Domentalsweg in Richtung Ortsmitte befuhr. Beide Pkw wurden durch die Wucht der Kollision auf den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Der 92-jährige Unfallverursacher und dessen 86-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt und mussten an der Unfallstelle notärztlich versorgt werden. Sie wurden anschließend mit angeforderten Rettungswagen zur stationären Behandlung in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Die Polofahrerin wurde leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden (ca. 18.000,- EUR). Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich komplett gesperrt werden.

