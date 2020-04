Polizei Paderborn

POL-PB: Auto beschädigt

Paderborn-Marienloh (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei Paderborn nach Zeugen. Ein 45-Jähriger hatte einen Ford Fusion am Donnerstagmorgen gegen 06.00 Uhr auf dem Parkplatz einer Bank an der Detmolder Straße in Paderborn-Marienloh abgestellt. Als er gegen 16.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine erhebliche Beschädigung im Bereich der Fahrertür fest. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Telefonnummer 05251-3060 zu melden.

