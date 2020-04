Polizei Paderborn

POL-PB: Mit unterschlagener EC-Karte Geld abgehoben - Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto

Paderborn (ots)

(mb) Die Polizei sucht mit einem Fahndungsfoto nach einem unbekannten Tatverdächtigen, der im November letzten Jahres illegal Geld vom Konto eines 18-Jährigen abgehoben hat.

Beim Bezahlen in einem Schnellrestaurant am Frankfurter Weg hatte der 18-Jährige am 20.11.2019 seine Karte liegen lassen. Den Verlust bemerkte er erst zwei Tage später. Zwischenzeitlich hatte ein fremder Mann mit der Karte an einem Geldautomaten in Schloß Neuhaus bereits mehrere hundert Euro vom Konto des Opfers abgehoben. Dabei wurde der Tatverdächtige von der Überwachungskamera aufgenommen. Bilder daraus sind per Gerichtsbeschluss zur Fahndung freigegeben worden. Die Fahndungsfotos sind im Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/paderborn-unterschlagung-computerbetrug-0

Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

