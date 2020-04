Polizei Paderborn

POL-PB: Motorrad aus Tiefgarage gestohlen

Paderborn (ots)

(mb) Aus der Tiefgarage eines Wohnhauses am Vinsebecker Weg ist eine 1000er BMW gestohlen worden.

Der Besitzer stellte die rote BMW am Sonntagnachmittag in der Tiefgarage ab. Am Dienstagnachmittag stellte er den Diebstahl seines Motorrads fest. Wie der oder die Täter in die verschlossene Tiefgarage gelangt sind, ist nicht bekannt. Die gestohlene BMW S 1000 RR hat ein PB-Kennzeichen und ist entgegen der serienmäßig zweifarbigen Lackierung komplett einfarbig rot.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell