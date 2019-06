Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gestohlener BMW X3 und Täter gestellt

Bad Muskau (ots)

Am Montagmittag, 17. Juni 2019 stellte eine gemeinsame Streife aus Bundespolizei und Zoll einen gestohlenen BMW X3 sicher.

Gegen 11.30 Uhr war das Fahrzeug zum ersten Mal auf der B 156 zwischen Spremberg und Bad Muskau gesehen worden. In der Nähe der Ortslage Tschernitz bog das Fahrzeug nach rechts in Richtung Krauschwitz ab. Offensichtlich hatte der 22-jährige Fahrer vor, mit dem gestohlenen Fahrzeug in Richtung Polen auszureisen.

Um einer Entziehung oder Flucht entgegen zu wirken, wurde eine zweite zivile Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf hinzugezogen. Erst jetzt machten die Beamten durch Einschalten des Blaulichts und des Anhaltesignals "Polizei Bitte Folgen" auf sich aufmerksam. Der polnische Fahrer folgte den Weisungen der Fahnder und steuerte eine nahe gelegene Bushaltstelle an.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der ein Jahr und 9 Monate alte BMW in der vergangenen Nacht im hessischen Baunatal gestohlen worden war.

Dessen Eigentümer hatte den Diebstahl erst heute Morgen bemerkt und Anzeige erstattet. Zu diesem Zeitpunkt war sein fahrbarer Untersatz bereits im Fadenkreuz der Bundespolizei aufgetaucht.

Um den Fall wird sich nun abschließend die Polizei des Landes Brandenburg kümmern.

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

