Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Liebenau (ots)

(BOE) Bereits am Samstag, den 09.05.2020, in der Zeit von 08.30 Uhr bis 09.00 Uhr kam es in 31618 Liebenau auf dem Parkplatz des dortigen Edeka-Marktes an der Pennigsehler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 52-jährige Wellierin parkte ihren blauen Pkw Golf in der genannten Zeit auf dem dortigen Parkplatz um ihren Einkauf zu tätigen. Als sie nach einer halben Stunde zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass die linke Fahrzeugseite im unteren Bereich auf einer Länge von 147 cm in einer Höhe von 35 cm durch Kratzer beschädigt worden war. Ein Unfallverursacher machte sich nicht bemerkbar. Die Polizei Liebenau sucht nunmehr Personen, die Augenzeugen des Vorfalles geworden sind. Hinweise nimmt die Polizei in Liebenau unter 05023/9889915 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

