Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei verhindert Betrug

Rinteln OT Möllenbeck (ots)

(swe). Weil 3 Schieferplatten an der Fassades des Hauses eines Ehepaares (83 und 92) in Möllenbeck schief hingen, versuchten zwei "Handwerker" ihre Dienste dem Ehepaar für einen Betrag von 800 Euro aufzuschwatzen. Die Rintelner Polizeibeamten konnten dies allerdings verhindern. Hintergrund der Kontrolle war, dass die beiden aus Minden und Cloppenburg stammenden Dienstleister bereits im lippischen Stemmen versucht hatten, ihre Dienstleistungen zu verkaufen. Die dort angesprochenen Personen informierten die Polizei in Lippe, die wiederum die Rintelner Kollegen und so war das Kennzeichen des Handwerkerfahrzeugs bekannt und konnte im Bereich Möllenbeck just in dem Moment kontrolliert werden, als die Fahrzeuginsassen dem älteren Ehepaar erklärten, warum die Schieferplatten unbedingt wieder gerade gebracht werden müssten. Drei Platten für 800 Euro, das zog jetzt eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines versuchten Betruges nach sich. Beide Personen sind der Polizei bereits einschlägig bekannt.

