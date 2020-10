Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher nehmen Transporter mit

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwei Handwerksbetriebe in Rodenbach hatten am Wochenende ungebetene nächtliche Besucher. Am Sonntag fiel auf, dass unbekannte Täter in die nebeneinander liegenden Lagerhallen eingedrungen sind und Beute gemacht haben.

Nach den bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Eindringlinge zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr, und Sonntagmittag, 12 Uhr, gewaltsam Zugang zu den beiden Hallen. In einer stahlen sie mehrere Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro. In der zweiten ließen die Täter zusätzlich zu diversen Baumaschinen auch ein komplettes Transportfahrzeug mitgehen. Bei dem gestohlenen Wagen handelt es sich um einen weißen Fiat Ducato mit dem amtlichen Kennzeichen KL - KR 119. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge werden unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 von der Kripo Kaiserslautern jederzeit entgegengenommen. |cri

