Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Im Graben gelandet (Korrekturmeldung)

AnröchteAnröchte (ots)

Der Vorfall fand am 11.01.2021 und nicht am 11.10 statt.

Eine 30-jährige Autofahrerin aus Anröchte befuhr am Montag (11.Januar), gegen 7.30 Uhr, die Straße "Lange Wene" von Effeln in Richtung Altenrüthen. Nach eigenen Angaben rutschte sie aufgrund von Glätte in den Straßengraben, wo ihr Wagen auf der rechten Seite liegen blieb. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes leistete eine weitere Autofahrerin Erste-Hilfe. Die Verletzte wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen ist sie leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 1.500 Euro geschätzt. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell