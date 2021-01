Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei im Dom

SoestSoest (ots)

Die Polizei wurde am Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr, zu einem Einsatz in den Patrokli-Dom gerufen. Ein 37-jähriger in Werl wohnender Mann hatte zuvor angefangen im Dom herumzuschreien und auf den Boden zu spucken. Der mit 1,34 Promille Alkoholisierte wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten von den Beamten in Gewahrsam genommen. Da er in der Kirche keinen Mund-Nasen-Schutz verwendete wurde neben der Anzeige wegen Störung der Religionsausübung auch noch eine Anzeige wegen Verstoß gegen die Coronaschutzverordnung gefertigt. (reh)

