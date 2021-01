Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Alleinbeteiligter Unfall

Rheinau, Freistett (ots)

Beamte des Polizeireviers Kehl wurden am frühen Montagabend, kurz nach 18 Uhr, zu einem Unfall in die Baron-Kückh-Straße gerufen. Ein 54-jähriger Rollerfahrer kam hierbei aus bislang noch unbekannter Ursache und alleinbeteiligt bei offenbar niedriger Geschwindigkeit auf dem Parkplatzgelände eines Lebensmittelgeschäftes zu Fall. Hierbei verletzte sich der Mann schwer und wurde vor Ort durch Kräfte des Rettungsdienstes versorgt. Der Mittfünfziger wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

