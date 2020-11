Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Nach versuchtem Portemonnaiediebstahl wird der Geschädigte gesucht

SchleswigSchleswig (ots)

Am Dienstagvormittag (17.11.20) kam es gegen 10:20 Uhr im Lidl-Markt im Lattenkamp in Schleswig zu einem versuchten Diebstahl eines Portemonnaies. Der Dieb entwendete einem Kunden im Kassenbereich die Geldbörse. Der Kunde bemerkte dies allerdings und sprach den Täter an. Dieser gab das Portemonnaie zurück und flüchtete. Die Kassiererin rief die Polizei. Bei deren Eintreffen war der Kunde allerdings auch nicht mehr da. Für die Ermittlungen ist jedoch seine Aussage wichtig.

Der Mann wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Schleswig (Tel.: 04621 - 840) zu melden. Vielen Dank!

