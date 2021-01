Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Versuchter Einbruch, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher versuchte sich im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei in der Eisenbahnstraße zu verschaffen. Der Unbekannte versuchte unter Zuhilfenahme von Werkzeug eine Eingangstüre zu öffnen, was allerdings misslang. Der versuchte Einbruch führte zu einem Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Bühl unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 in Verbindung zu setzen.

/jt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell