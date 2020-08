Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Mehrere Gräber durch Lkw beschädigt - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Wie der Polizei erst vor wenigen Tagen bekannt wurde, hat ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer vermutlich bereits am 30.07. oder 01.08.2020 mit seinem Lkw mehrere Grabplatten und -einfassungen auf dem Ettlinger Friedhof in der Durlacher Straße beschädigt und damit einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Vermutlich handelte es sich um einen größeren Lkw mit Zwillingsbereifung, weitere Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang jedoch nicht.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden daher gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

