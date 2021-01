Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Drei Personen bei Frontalzusammenstoß leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Strandallee in Burhave am Donnerstag, 28. Januar 2021, wurden drei Personen leicht verletzt.

Gegen 07:00 Uhr befuhr ein 38-jähriger Fahrzeugführer aus Butjadingen mit seinem Pkw VW die Strandallee in Richtung Butjadinger Straße.

Aufgrund der glatten Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Taxi zusammen, in dem sich neben dem 62-jährigen Taxifahrer ein 58-jähriger Fahrgast aus Butjadingen befand.

Durch die Kollision wurden die Personen leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wurde auf 11.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell