POL-WHV: Trickdiebstahl in Wilhelmshaven - eine angebliche Überprüfung der Rohre sollte es sein - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, 12.03.2020, erhielt die Polizei Kenntnis, dass es am Montagmittag, 09.03.2020, in der Gökerstraße zu einem Trickdiebstahl gekommen sein soll.

Laut den Angaben der Geschädigten soll sich der bislang unbekannte Täter, der vorgab die Rohre überprüfen zu müssen, Zutritt zur Wohnung verschafft haben.

Nach Verlassen der Wohnung stellten die Geschädigten fest, dass sowohl Bargeld, als auch eine EC-Karte fehlte.

Derzeit kann keine Personenbeschreibung mitgeteilt werden, auch ist der Umstand, der späten Anzeigenerstattung schwierig.

Die Polizei bittet daher Personen, die am Montagmittag in der Gökerstraße verdächtige Personen gesehen haben oder bei denen auch unter dem Vorwand geklingelt wurde, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

