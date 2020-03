Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn - 19-Jährige leicht verletzt

Bockhorn (ots)

Am Mittwoch kam es gegen Nachmittag in der Nordstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine aus Bockhorn stammende 19-Jährige wurde auf einer Einfahrt stehend vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden PKW touchiert. Der in Richtung Vareler Straße fahrende PKW setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Die 19-Jährige wurde durch den Anstoß leicht verletzt.

Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Führer/-in konnten nicht erlangt werden, so dass die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung bittet:

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 zu melden.

