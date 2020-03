Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn

Bokchorn (ots)

Am Donnerstag befuhr gegen 14.10 Uhr ein 43-Jähriger aus Bockhorn mit seinem Mofa die Landesstraße in Steinhausen. Als er von einer plötzlichen Windböe erfasst wurde, geriet er ins Schleudern. Der 43-Jährige stürzte wodurch er sich Kopfverletzungen zufügte und ins Krankenhaus verbracht werden musste. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

