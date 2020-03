Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ertrinken führte zum Tod des 42-Jährigen aus Bayern - nach Beteiligung der Öffentlichkeit wurde auch der Rucksack des Mannes gefunden

Wilhelmshaven (ots)

Nachdem Jogger in den frühen Montagmorgenstunden (09.03.2020) einen männlichen Leichnam am Fliegerdeich im Sand fanden, nahm die alarmierte Polizei ihre Ermittlungen auf und konnte u.a. im Rahmen ihrer Anschlussermittlungen feststellen, dass es sich bei dem Leichnam um einen 42-Jährigen aus Bayern handelt.

Auf die vorherigen Pressemitteilungen wird verwiesen:

https://www.polizei.bayern.de/unterfranken/news/presse/aktuell/index.html/310902 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4542912

Nach der Veröffentlichung der Pressemitteilung meldete sich eine Zeugin am Dienstagnachmittag, 10.03.2020, bei der Polizei und teilte mit, dass sie am vorangegangen Tag von einem Einsatz des DLRG am Südstrand mitbekommen hätte.

Im Anschluss habe sie einen Rucksack, der auf einer Bank gelegen habe, in den Raum des DLRG gesperrt.

Im Nachhinein erfuhr sie, dass es sich hierbei um den Rucksack des Verstorbenen handelte, der von der DLRG aus dem Wasser geholt wurde. Der auf der Wache abgegebene und durch die Polizei sichergestellte Rucksack konnte dem 42-Jährigen zugeordnet werden.

Am Mittwochmorgen, 11.03.2020, fand zur Ermittlung der Todesursache auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Obduktion des Leichnams statt.

Diese hat nach vorläufigem Obduktionsergebnis keine Hinweise auf eine todesursächliche Fremd- bzw. Gewalteinwirkung gegeben, der 42-Jährige ist ertrunken.

Nach Vorliegen der Gesamtumstände und nach den polizeilichen Ermittlungen ist von einem Unglücksfall auszugehen.

