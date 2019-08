POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Polizei Steinfurt

Im Zeitraum von Donnerstag (22.08.2019), 14.30 Uhr bis Freitag, 04.55 Uhr, wurde auf der Groner Allee Hausnummer 25 ein am rechten Fahrbahnrand parkender grauer Ford Fiesta hinten links am Kotflügel durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 02571/ 928 - 4455.

