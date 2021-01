Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall auf Grund zu hoher Geschwindigkeit bei Schneeregen und Fahrbahnglätte auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 29. Januar 2021, um 13:10 Uhr, kam es auf der A29 in Fahrtrichtung Oldenburg zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Wardenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Die 22-jährige Fahrerin eines Mercedes befuhr den Überholfahrstreifen der Autobahn 29 und geriet auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Schleudern. Der PKW kam daraufhin von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und nach ca. 150 Metern neben der Fahrbahn im Grünstreifen zum Stehen. Zum Zeitpunkt des Unfalls schneite es und die Fahrbahn war durch den teilweise liegengebliebenen Schnee glatt. Trotz dieser Wetterverhältnisse und der glatten Fahrbahn fuhr die 22-Jährige mit einer Geschwindigkeit von ca. 160 km/h, was für die vorherrschenden Verhältnisse deutlich zu schnell war. Durch den Unfall wurde sowohl die 22-jährige Fahrerin aus Cloppenburg als auch die 29-jährige Beifahrerin aus Oldenburg leicht verletzt. Beide wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn 29 musste in Höhe der Unfallstelle für ca. eine Stunde halbseitig für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen gesperrt werden. Es kam hierbei zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

