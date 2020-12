Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Laubgebläse und Kettensäge aus Container geholt und angezündet

Geilenkirchen-BauchemGeilenkirchen-Bauchem (ots)

Am Sonntag, 13. Dezember, gegen 23.15 Uhr, drangen unbekannte Täter in den Materialcontainer eines Sportvereins an der Pestalozzistraße ein. Aus diesem nahmen sie eine Kettensäge sowie einen Laubbläser und setzten diese vor dem Container in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

