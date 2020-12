Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Briefkästen in Mehrfamilienhaus aufgebrochen

HeinsbergHeinsberg (ots)

In einem Mehrfamilienhaus brachen unbekannte Täter, am 11. Dezember (Freitag), zwischen 9.30 Uhr und 16.10 Uhr, mehrere Briefkästen auf. Ob etwas entwendet wurde, konnte auf den ersten Blick nicht gesagt werden. Teilweise wurden auch Briefe aufgerissen. Wie die Täter in das Haus gelangten, wird noch ermittelt.

