Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Offenbar Angetrunkene entblößen sich auf Bahnsteig

Dormagen (ots)

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Exhibitionismus. In der Nacht von Freitag (10.07.) auf Samstag (11.07.), gegen 23:53 Uhr, hielten sich neben einer jungen Frau noch zwei alkoholisiert wirkende Männer auf einem Bahnsteig am Willy-Brandt-Platz auf. Nach Angaben von Zeugen, soll sich einer von ihnen vollständig entblößt haben, bevor sich beide über die Zonser Straße entfernten. Die beiden sollen etwa 35 Jahre alt sein und ein "osteuropäisches" Erscheinungsbild haben, das mit einem entsprechenden Akzent korrespondierte. Der Tatverdächtige soll etwa 170 Zentimeter groß sein. Er hatte blonde Haare und trug eine Kappe sowie eine Jogginghose und ein weißes Shirt. Auffällig war ein großer Adler als Tattoo am Hals. Sein Begleiter war etwas größer und von dünner bis schmächtiger Statur. Er trug eine orangefarbene Weste mit Kapuze. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere die junge Frau vom Bahnsteig, die weitere Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise bitte an die Telefonnummer 02131 300-0 (Kriminalkommissariat 11).

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell