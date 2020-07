Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Fahrzeuge in Neuss aufgebrochen - Polizei fahndet nach verdächtigem Radfahrer

Neuss (ots)

Am Samstagvormittag (11.07.) erhielt die Polizei Kenntnis über mehrere Autoaufbrüche im Neusser Norden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag und Samstag (10.07./11.07.), in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 11:30 Uhr.

Die Diebe verschafften sich an den betroffenen vier Fahrzeugen, die an der Daimler-, Mühlenbach- Bataver- und auf der Josef-Selders-Straße abgestellt waren, auf bislang noch unbekannte Weise Zutritt zum Innenraum. Nach ersten Erkenntnissen fielen den Tätern Getränkeflaschen und Geldkarten in die Hände. In diesem Zusammenhang fiel in der Nacht zum Samstag (11.07.), gegen 03:00 Uhr, ein verdächtiger Radfahrer auf, der im Bereich der genannten Tatorte um die dort geparkten Autos schlich. Der Unbekannte war etwa 30 bis 40 Jahre alt, zirka 160 Zentimeter groß, hatte eine schlanke Statur und trug eine dunkle Hose, eine helle Strickjacke und ein dunkles Cappi.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an den oben genannten Straßen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 mit dem Kriminalkommissariat 14 in Verbindung zu setzen. Immer wieder kommt es vor, dass Wertsachen aus geparkten Autos gestohlen werden. Um sich vor größerem Schaden zu bewahren, gilt es, sich bewusst zu machen, dass ein Auto kein Safe ist und Wertsachen darin nicht unbeaufsichtigt zurückgelassen werden sollten. Im Gegenteil: offen sichtbare Gegenstände im Fahrzeuginneren können ein Tatanreiz für mögliche Diebe sein. Räumen Sie daher Ihr Auto aus - bevor es andere tun.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell