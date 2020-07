Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch

Neuss-Reuschenberg (ots)

Am späten Sonntagabend (12.7.), gegen 23 Uhr, bemerkte ein Anwohner der Veilchenstraße Geräusche an seiner Eingangstür. Womöglich versuchte ein Unbekannter, sich gewaltsam Zutritt zum Haus zu verschaffen und wurde dabei gestört. Entsprechende Hebelspuren zeugten von seinem kriminellen Tun. Eine nähere Beschreibung des Einbrechers liegt nicht vor. Die direkt eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bisher ohne Erfolg. Daher wendet sich die Kripo nun an die Bevölkerung: Haben Sie zum oben genannten Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen an der Veilchenstraße oder in der Umgebung gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei (Kriminalkommissariat 14) unter der 02131 300-0 entgegen.

"Tipps der Polizei zum Einbruchsschutz": Verschließen Sie die Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen: Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie diese immer zweifach ab. Rollläden sollten zur Nachtzeit - und keinesfalls tagsüber - geschlossen werden; schließlich wollen Sie ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren. Vorsicht! Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. Lassen Sie sich gerne von unseren Experten der Kriminalprävention telefonisch zum Thema "Einbruchschutz" beraten. Sie möchten einen Überblick der Wohnungseinbrüche im Rhein-Kreis Neuss erhalten? Auf der Internetseite Ihrer Kreispolizeibehörde finden Sie eine visuelle Tatortübersicht der letzten sieben Tage (https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/einbruchsradar).

