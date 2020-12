POL-HS: Pressebericht Nr. 347 vom 12.12.2020

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Delikte / Straftaten:

Erkelenz-Keyenberg, Einbruchsdiebstahl

Am Freitag, 11.12.2020, zwischen 05.00 Uhr und 13.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein leerstehendes Einfamilienhaus auf dem Postweg und entwendeten mehrere Kupferrohre.

Wegberg-Dalheim

Am Freitag, 11.12.2020, zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Tilsiter Straße ein und entwendeten Schmuck.

Verkehrsunfälle:

Hückelhoven, Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Freitag, 11.12.2020, 17.00 Uhr, kam es an der Einmündung L117/Rheinstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Erkelenzer befuhr mit seinem Pkw die Rheinstraße in Richtung L117 und beabsichtigte auf diese nach links in Richtung Millich einzubiegen. Zum gleichen Zeitpunkt überquerte ein 50-jähriger Schaufenberger mit seinem Fahrrad die L117 im Einmündungsbereich, in gleicher Fahrtrichtung wie der Erkelenzer Pkw-Fahrer unter Benutzung des hierzu vorgesehenen Übergangs. Im Einmündungsbereich wird der Verkehr durch eine Ampelanlage geregelt. Beide Fahrzeugführer hatten Grünlicht. Der Linksabbiegeverkehr ist gegenüber dem querenden Fußgänger- und Radverkehr wartepflichtig. Der Fahrradfahrer wurde auf dem Übergang der L117 vom Pkw erfasst und stürzte auf dessen Windschutzscheibe. Anschließend klagte er über Kopf- und Beinschmerzen. Er wurde zu einem Krankenhaus verbracht und verblieb dort stationär zur Beobachtung.

