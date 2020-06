Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten

Sprockhövel (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Elberfelder Straße zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein 76-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf auf der Elberfelder Straße in Richtung Gennebreck, als er aus bisher nicht geklärten Gründen die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Er geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß ungebremst in das Heck eines dort geparkten Ford und schleuderte schließlich weiter gegen einen ebenfalls am Fahrbahnrand geparkten Suzuki, der auf einen davor parkenden Ford geschoben wurde. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Golf und kam auf der Beifahrerseite zum Stillstand. Die 41-jährige Beifahrerin und der 76-jährige Fahrer mussten durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Die Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen, der Fahrer verletzte sich schwer. Sie wurden mit Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell