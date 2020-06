Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Zahlreiche Sachschäden nach Fahrzeugschlenker

Gevelsberg (ots)

Am Freitag um 19:06 Uhr befuhr ein 42-jähriger Gevelsberger die Hagener Straße in Richtung Ennepetal. Zwischen den Einmündungen zur Grüntaler und zur Schützenstraße geriet dieser aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem grünen Pkw BMW 3er Baureihe nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei streifte sein Fahrzeug einen geparkten Pkw und stieß frontal gegen ein geparktes Kleinkraftrad sowie einen Baum, welcher hierdurch teilweise entwurzelt wurde und seine Krone verlor. Durch die Kollision mit dem Baum und einem weiteren geparkten Pkw wurde das Fahrzeug des 42-jährigen letztlich auf das Dach geworfen und blieb so liegen. Der Fahrer verletzte sich nur leicht und wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

