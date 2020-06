Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelec-Akkus

Am Mittwoch, 24. Juni 2020, kam es zwischen 07.36 und 17.06 Uhr am Bahnhof zum Diebstahl eines Pedelec-Akkus. Ein bislang unbekannter Täter brach den Akku aus dem Pedelec der Marke Raleigh Stoker heraus und entwendete ihn. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Brand eines Wohnmobils

Am Mittwoch, 24. Juni 2020, kam es um 12.57 Uhr an der Warthestraße zum Brand eines Wohnmobils. Das Fahrzeug geriet während der Fahrt aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr Cloppenburg konnte das Feuer löschen. Am Wohnmobil entstand Totalschaden. Es wurden keine Personen verletzt. Ein technischer Defekte als Brandursache kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Garrel - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 24. Juni 2020, wurde um 10.50 Uhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Bösel auf der Beverbrucher Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Böseler unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

