Steinfeld - Fischwilderei

Am Samstag, 20. Juni 2020, wurden im Ziegeleiteich an der Ziegeleistraße unberechtigt aufgebaute Stellnetze festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen muss der Täter zum Aufstellen dieser Netze weit in das Gewässer hineingetreten sein. Der Zeitraum der Aufstellung lässt sich bislang nicht genauer eingrenzen. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Fischwilderei gegen Unbekannt eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Mittwoch, 24. Juni 2020, kam es um 07.25 Uhr auf der Vördener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme wollte von der Vördener Straße aus auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Hierbei übersah er einen 13-jährigen Radfahrer aus Damme, der auf dem Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Junge leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Am Mittwoch, 24. Juni 2020, kam es um 08.05 Uhr an der Einmündung des Ohlkenbergsweg zur Marienstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme wollte an der Einmündung des Ohlkenbergweges auf die Marienstraße einfahren. Hier übersah er eine 17-jährige Radfahrerin aus Steinfeld. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

