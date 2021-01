Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle, teilweise mit Verletzten

Delmenhorst (ots)

Am Freitag kam es im gesamten Stadtgebiet zu mehreren Verkehrsunfällen. Teilweise unfallursächlich war die an den Witterungsverhältnissen nicht angepasste gefahrene Geschwindigkeit. Bei einem Verkehrsunfall in der Annenheider Straße war das unfallverursachende Fahrzeug sogar lediglich sommerbereift. Bei den Verkehrsunfällen wurden drei Personen leicht verletzt, der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 20000EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell