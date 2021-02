Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: F_BMA - LZ1 - ausgelöste Brandmeldeanlage

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Am Sonntagmorgen um 05:46Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Einsatzstichwort "F_BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage" zu einem Industriebetrieb an der Capeller Straße in Werne alarmiert. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Einsatzfahrt bei den winterlichen Bedingungen und auf den noch teils ungeräumten Straßen war für die mit Allradantrieb ausgestatteten Großfahrzeuge kein Problem. Vor Ort verschafften sich die Einsatzkräfte mittels Objektschlüssel Zutritt zum Gebäude. An der Brandmeldezentrale wurde ermittelt, wo im Gebäude der Melder ausgelöst hatte. Ein Trupp begab sich anhand der Laufkarte zu dem Gebäudetrakt und kontrollierte dort den besagten Bereich mit der Wärmebildkamera. Es konnte kein Feuer und kein Rauch festgestellt werden. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte mit 4 Fahrzeugen des Löschzug 1 aus Werne Mitte, der Rettungsdienst sowie die Polizei aus Werne. Im Rahmen der Amtshilfe wurde mit Muskelkraft ein feststeckender Einsatzwagen der Polizei befreit. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle in Unna um 06:20 Uhr gemeldet werden. Es kam in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus Sicht der Feuerwehr zu keinen witterungsbedingten Einsätzen im Werner Stadtgebiet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell