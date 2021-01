POL-PDLU: Heßheim - Jugendliche pöbeln und beschädigen Rollläden in der Adolph-Kolping-Straße

Polizeidirektion Ludwigshafen

Heßheim - Jugendliche pöbeln und beschädigen Rollläden in der Adolph-Kolping-Straße

Nachdem ein 40-jähriger Heßheimer am Samstag, dem 23.01.2021, gegen 01:15 Uhr, lautstarke Stimmen wahrnahm, öffnete er sein Fenster. Daraufhin wurde er sofort von mehreren Jugendlichen angepöbelt. Kurz nachdem der Geschädigte sein Fenster wieder geschlossen hatte, musste er feststellen, dass die Rollläden seiner Wohnung vermutlich durch die Jugendlichen beschädigt wurden. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

