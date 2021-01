Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Pkw-Fahrer übersieht Radfahrerin beim Abbiegen (23/2101)

Speyer (ots)

21.01.2021, 09:34 Uhr

Am Donnerstag gegen 09:32 Uhr kam es an der Kreuzung Große Greifengasse / Johannesstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Ein 64-jähriger BMW-Fahrer bog von der Großen Greifengasse nach links in die Johannesstraße ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 61-jährigen, von links kommenden Radfahrerin, die die Johannesstraße (Einbahnstraße die für Radfahrer in beide Fahrtrichtungen freigegeben ist) in Richtung Dom befuhr. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden am Vorderrad der Radfahrerin in Höhe von ca. 100EUR. Die Radfahrerin selbst blieb unverletzt.

