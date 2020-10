POL-OG: Offenburg - Heckscheibe beschädigt, gibt es Zeugen?

Polizeipräsidium Offenburg

Unbekannte haben im Verlauf des Dienstags die Heckscheibe eines in der Franz-Volk-Straße, angrenzend zur Okenstraße, abgestellten Hyundai beschädigt und so einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Für die zwischen 7:45 Uhr und 17:15 Uhr verübte Sachbeschädigung dürfte ein Stein als Tatmittel in Betracht kommen. Wer den Vorfall beobachtet oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, setzt sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2200 mit dem Beamten des Polizeireviers Offenburg in Verbindung.

