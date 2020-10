Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Eigentümer von Boot gesucht

Rheinau (ots)

Nachdem noch Unbekannte am Montagabend offensichtlich versucht haben ein Boot zu entwenden, ermitteln nun Beamte des Polizeipostens Rheinau. Zeugen konnten gegen 19.15 Uhr beobachten, wie sich die Insassen eines Kombis mit französischer Zulassung an dem grünen Wasserfahrzeug zu schaffen machten. Nachdem der Diebstahl im Waldgebiet im Bereich des sogenannten Dreimarkerweges am "Groschenwasser" verhindert werden konnte, suchen die Beamten nach dem Besitzer des Kahns. Der Eigentümer und weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07844 911490 bei der Polizei zu melden. /ma

