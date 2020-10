Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Schwer verletzt

Bühlertal (ots)

Ein Motorradfahrer war am frühen Dienstagabend auf der L83 unterwegs, als er kurz vor 18 Uhr aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte. Er zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. An seiner Maschine war ein Schaden von rund 5.000 Euro zu beklagen.

